Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 13-20, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: match nervoso nel secondo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-23 Kuttell affonda il colpo nella difesa ballerinana.43?- Sfondamento di Marco Mengon eche può ripartire.14-22 Con facilità Maros mette a segno il gol numero 22.14-21 PRANTNER! Terza rete di Leo in questa partita.42?- Tiro dai 7 metri conquistato da Bortoli.13-21 Rete di Maros, ma ormai gli azzurri sono fuori dalanche a causa di queste scelte arbitrali.41?- Viene anche annullato il gol dell’. Decisione a dir poco discutibile. 13-20.41?- Due minuti a Mengon.Panchina azzurra su tutte le furie.14-20 MARCO MENGON! Terza rete consecutiva per lui. Contatto tra Mengon e Portner. Sceneggiata del portiere elvetico.13-20 Incredibile. Rete di Rubin in doppia inferiorità numerica.13-19 MARCO MENGON! Splendida rete dell’azzurro.