Sport.quotidiano.net - La Pianese sogna. Ostacolo Entella. Formisano: "Testa alta e personalità"

Trasferta molto impegnativa oggi per lache fa visita alla capolista Virtusalle 17,30 a Chiavari. "Contro il Pescara abbiamo centrato una vittoria storica – sottolinea mister(nella foto) – che impreziosisce il lavoro che stiamo facendo da più di un mese. Oltre alle prestazioni stiamo dando continuità anche ai risultati, che sono la conseguenza del lavoro che svolgiamo in settimana. Quello che ho la fortuna di allenare è un gruppo sano, che fa del collettivo il suo punto di forza. Anche della partita di domenica ci prendiamo il buono di una prestazione maiuscola, soprattutto nel primo tempo, in cui siamo riusciti a portarci avanti 2-0 contro una delle squadre più forti del campionato. Questa è stata una settimana davvero bella, in cui abbiamo potuto goderci la vittoria per qualche giorno in più grazie ad una sorpresa che ci hanno regalato i tifosi, invitandoci a cena fuori.