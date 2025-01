Lanazione.it - Kimbal Musk a Palazzo Chigi con Veronica Berti

, il fratello minore di Elon, ieri ha fatto visita a. Con in testa un cappello da cowboy, che indossa di consueto,ha fatto il suo ingresso nella sede del governo assieme ad Andrea Stroppa, il referente italiano di Elon. "Lo abbiamo accompagnato in un giro in diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto", ha spiegato, moglie del tenore Andrea Bocelli, che era nel gruppo di persone con cui l’imprenditore americano è giunto in Piazza Colonna. Una serie di progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano: è questo, a quanto filtra, l’oggetto dell’incontro tra, e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Nessun dettaglio nello specifico ma la precisazione che si tratti non di una ma di alcune proposte, "una serie di idee" da approfondire: di certo "non si è affatto parlato di Starlink", si precisa da ambienti ministeriali che sottolineano il fatto che il luogo scelto dipenderebbe solo dalla circostanza che "Giuli si trovava già lì".