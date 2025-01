Thesocialpost.it - Inseguimento a Modena di fronte al centro commerciale La Rotonda

– Pomeriggio movimentato oggi nei pressi del notoLa, dove si è verificato unconcluso con l’intervento delle volanti della Polizia di Stato. Secondo alcuni testimoni, l’auto sospetta è stata bloccata dagli agenti che, con prontezza, sono intervenuti senza ricorrere a manovre aggressive come lo speronamento o il contatto diretto con il mezzo.L’uomo a bordo del veicolo, nel tentativo di fuggire, avrebbe tentato di scavalcare un cancello, ferendosi in modo accidentale. La dinamica esatta dell’accaduto rimane ancora da chiarire, così come non sono state confermate né l’identità né le origini dell’individuo. Non è chiaro se fosse solo o in compagnia di eventuali complici.Subito dopo l’episodio, i soccorsi sono intervenuti sul posto per prestare assistenza al ferito, che è stato trasportato al pronto soccorso scortato da una volante della polizia.