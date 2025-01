Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Modena, famiglia travolta sulle strisce

, 25 gennaio 2025 – Un’altra giornata caratterizzata da gravi incidentistrade quella di ieri in città. Ieri pomeriggio una mamma è statamentre attraversava la strada con i suoi due bimbi: uno per mano, l’altro nel passeggino. L’investimento si è verificato all’incrocio con via Delle Suore e Canaletto. La giovane donna stava appunto attraversandopedonali dopo essere uscita da scuola. All’improvviso è arrivata un’auto, proveniente da via Canaletto, che stava svoltando verso via Delle Suore che ha travolto la. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Fortunatamente per i due piccoli solo tanta paura ma nessuna lesione. La donna, invece, ha riportato diversi traumi soprattutto ad una gamba ed è stata trasportata in ospedale, a Baggiovara in codice di media gravità.