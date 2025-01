Ilrestodelcarlino.it - Incendio ad Ariano Polesine: ingenti danni ad azienda ittica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 25 gennaio 2025 – Intorno alle 15 di venerdì 24 gennaio, unha cominciato a divampare in un’di(Rovigo): tanta paura per i dipendenti, che sono fortunatamente riusciti a mettersi in salvo.strutturali alla ditta che lavora e confeziona prodotti ittici. Nella mattinata odierna proseguono le attività di spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco. All’arrivo delle squadre, l’aveva già interessato gran parte del capannone, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Vasta la superficie coinvolta dall’I vigili del fuoco accorsi da Adria, Rovigo, Castelmassa, Codigoro, Ferrara, Piove di Sacco, Venezia e Verona con quattro autopompe, sette autobotti, due autoscale, due carri schiuma per un totale di 35 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.