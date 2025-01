Inaugurazione dell’anno giudiziario i magistrati protestano contro la riforma | Nordio rassicura

Leggi su Ildenaro.it

La Costituzione tra le mani e levata al cielo: così ipresenti all’del distretto di Corte d’Appello di Napoli in apertura della cerimonia didella Corte di Appello di Napoli. Ihanno esposto la Costituzione mentre risuonavano le note dell’inno di Mameli. La protesta dell’Anmladella separazione delle carriere approvata in prima lettura dalla Camera nei giorni scorsi è avvenuta alla presenza del Guardasigilli Carlo. Ipoi hanno abbandonato il Salone dei Busti di Castel Capuano appena il ministro ha preso la parola.“Il dissenso è il sale della democrazia e ringrazio iper aver espresso il loro dissenso in maniera composta. Ma pensare che un ex magistrato come me, che ha servito lo Stato per oltre 30 anni, possa avere l’obiettivo di umiliare la magistratura è ingiusto” ha detto il Guardasigilli.