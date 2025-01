Ilrestodelcarlino.it - Il medico deportato: "Posso farti vivere, fidati". E salvò un altro prigioniero

Stalag IID. Numero di matricola 106656. La piastrina di identificazione che Giuseppe Michelacci –, deceduto nel 2003, internato militare fino al ’45 – doveva tenere nel campo di concentramento in Polonia, dove fudai nazisti dopo l’Armistizio dell’8 settembre è nella casa di Gabicce Mare, ossidata dal tempo, ma è rimasta integra. Come lui, il quale non solo è sopravvissuto a quell’esperienza disumana, ma è tornato integro, nella dignità e nell’onore. "La guerra non ha piegato il buon animo di mio nonno – osserva Federica Michelacci, figlia dell’albergatrice Paola Michelacci –. La piastrina è forse l’unico oggetto che mio nonno ha tenuto con sé: se fosse morto, una metà sarebbe stata inviata alla famiglia. Ma più della piastrina, quale monito riguardo alla brutalità dell’uomo, sono serviti i suoi ricordi".