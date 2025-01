Liberoquotidiano.it - "Il dolore era insopportabile. Ma...": Novak Djokovic, la rivelazione dopo il ritiro

Un set, perso al tie-break per 7-6, e poi Nole, che alla Rod Laver Arena ha vinto 10 dei suoi 24 Slam, ha raccolto le racchette e ha comunicato all'arbitro che per lui era finita lì la semifinale degli Australian Open 2024. Una scelta dolorosa, in tutti i sensi, ma dovuta. Lo stiramento alla coscia sinistra rimediato durante i quarti di finale vinti allo stremo contro Alcaraz si era aggravato durante gli scambi con Sasha Zverev. Il morso al muscolo non era diminuito, anzi. Ne impediva i movimenti laterali, gli limitava quelli in avanzamento, lo faceva giocare male, malissimo. Impossibile continuare. Così il grande campione di Belgrado ha detto stop. Ha preso il borsone con tutte le sue Head ed è filato negli spogliatoi, sepolto da una pioggia di ingenerosi fischi dei fand australiani, desiderosi di vedere due gladiatori darsele di santa ragione e delusissimi da quella resa.