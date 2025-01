Bergamonews.it - Giorno della Memoria: i film e gli speciali in tv

Leggi su Bergamonews.it

Lunedì 27 gennaio è il, che in tutto il mondo commemora le vittime dell’Olocausto. Per riflettere su ciò che accadde ed acquisirne la consapevolezza per fare in modo che simili eventi non si ripetano, in tv vengono proposti.Ecco i dettagli.RAILa Direzione Cinema e Serie TvRai ha previsto una programmazione speciale e accurata per celebrare la ricorrenza, con tanti, molti dei quali in prima visione, dedicati a questo tema.Rai 3 ha aperto la serie una settimana prima, con una prima visione martedì 21 gennaio, alle 21:20: è stato proposto il“Il maestro giardiniere”, di Paul Schrader, che riflette, in chiave drammatica, sulla permanenza ai giorni nostri di odio e pregiudizio.Sabato 25 gennaio, sempre in prima serata, ancora Rai 3 propone un’altra prima visione in tema, destinata al pubblico di tutte le età: “Anna Frank e il diario segreto”, dell’israeliano Ari Folman, undi animazione del 2021 che, nella Amsterdam di oggi, rievoca il libro più emblematico sulla tragedia dello sterminio.