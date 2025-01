Bergamonews.it - Gewiss premia 146 collaboratori e tre Maestri del Lavoro

Leggi su Bergamonews.it

“BeLong Award è il riconoscimento dedicato ai 146che nel 2024 hanno raggiunto i 15, 25 e 35 anni dinel Gruppo, ed ai tre nuovidel, consegnato venerdì 24 gennaio alExperience Center di Cenate Sotto.L’appuntamento è stato organizzato per celebrare i valori, lo spirito di squadra e il senso di appartenenza di coloro che hanno raggiunto questi importanti traguardi aziendali.Il Presidente Fabio Bosatelli, anch’eglito per 35 anni di attività aziendale, ha ricordato: “quando ho iniziato il mio cammino innon avevo un percorso chiaro in mente, ma unaforte spinta a dimostrare me stesso e lasciare il segno. Col tempo, la mia visione personale si è allineata con quella dell’azienda, creando un senso unico di appartenenza. Questa connessione haacceso entusiasmo, costruito legami e mi ha fatto sentire parte di qualcosa di più grande.