‘Femina’ Ginevra | Non temo giudizi neanche il mio

Si intitola Femina il nuovo album di(Asian Fake/Sony Music Italy), anticipato dai singoli cupido, my baby! e 30 anni. Otto brani in cui la cantautrice si mette completamente a nudo, con l’obiettivo preciso di ascoltare «le voci delle donne»: «Articoli, libri, podcast, album, mostre, film, manifestazioni, risate, lacrime. – dice– Racconti di autrici, giornaliste, musiciste, amiche, sorelle, la voce di mia nonna per l’ultima volta e forse per la prima volta anche la mia. E più ascoltavo più mi innamoravo delle nostre voci, e più mi innamoravo più mi arrabbiavo per i tentativi quotidiani di zittirci e demolirci. Tutto questo è stato il motore che mi ha portato a scrivere il nuovo album».Per questo e altri motivi,nomina senza mezzi termini Femina come il suo «lavoro più importante, e più mio».