Documentari, mostre e commemorazioni per il Giorno della Memoria a Empoli

Leggi su Corrieretoscano.it

– Il Comune dimette in piedi un intenso programma di iniziative per ilche in tutto il mondo celebra la liberazione del Campo di Auschwitz-Birkenau da parte delle truppe alleate nel 1945.Eventi in collaborazione con Aned, Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti per celebrare il, rivolte alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, oltre alla mostra allestita negli spazi multifunzionali in piazza del Popolo, nell’ambito del progetto comunale Investire in democrazia.“Il calendario di iniziative legate allaè di consueto rivolto alle studentesse e agli studenti di– commenta il sindaco Alessio Mantellassi – e cerca di trasmettere quei valoripace,convivenza esolidarietà che nel periodoSeconda Guerra Mondiale e dell’Olocausto vennero completamente annientati.