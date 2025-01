Ilgiorno.it - Discoteca senza permessi, chiuso il bar

Leggi su Ilgiorno.it

Sospensione dell’attività per 15 giorni, a partire da ieri, per il bar Tokahana di via del Lavoro a Como. Il provvedimento di cessazione dell’attività di pubblico spettacolo e della somministrazione di alimenti e bevande, è stato firmato dal Questore di Como, su richiesta della Polizia Amministrativa, in considerazione delle relazioni della Squadra Volante, hanno evidenziato gravi irregolarità nella gestione del locale, che organizzava serate danzanti trasformando di fatto il semplice bar in una vera e propria, pur essendo era privo della licenza necessaria per questi eventi. Durante la serata di Halloween di fine ottobre, i poliziotti hanno accertato la prima irregolarità, trovandosi davanti a una festa danzante con la partecipazione di circa 250 persone, un servizio di sicurezza esterno e interno, musica ad altissimo volume, luci stroboscopiche e una console per il deejay.