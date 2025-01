Universalmovies.it - Dexter: Resurrection | Anche Uma Thurman nel cast

La vincitrice del Golden Globe “Uma” si è aggiunta alin costruzione di, la serie in arrivo su Paramount+.Con le riprese partite lo scorso 19 gennaio (il nostro articolo a questo indirizzo), ildi, che poi può essere considerata una sorta di seconda stagione di New Blood, ha accolto in questi giorni il talento di Uma. La diva hollywoodiana vestirà il ruolo ricorrente di Charley, il “Capo della Sicurezza” per il misterioso miliardario Leon Prater. Ex ufficiale delle Operazioni Speciali, Charley ha ricoperto diversi incarichi nella sicurezza privata di alto profilo prima di lavorare in maniera intraprendente e meticolosa per Prater.La produzione diè iniziata all’inizio di questo mese a New York e la serie sarà lanciata prossimamente su Paramount+ in Italia.