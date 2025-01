Coppa del Mondo di Sci Alpino super Brignone vince a Garmisch Goggia battuta di 1 centesimo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 gennaio 2025 – UnaFedericacompie un’altra impresa indele sulla Kandahar di, dove 16 anni fa disputava la sua prima gara di velocità indeluna discesa libera incredibile con il crono di 1.35.83 battendo per appena 1Sofia, seconda e di 19 la svizzera Corinne Suter, terza.Per la campionessa valdostana è quinto successo in stagione e il 32° indelche le vale l’allungo in classifica generale a +105 su Camille Rast e anche nella classifica di discesa, ora a +29 su Sofia. La gara è stata interrotta a lungo per la caduta di Nina Ortlieb, finita nelle reti dopo una lunga scivolata.: “Non mi sarei mai aspettata dire”“Speravo di fare una bella gara, ma non mi sarei mai aspettata di riuscire are” ha commentato Federica