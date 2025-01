Lapresse.it - Christian Collia: “A 34 anni mi sono preso la Scala. Sanremo? Non mi pongo limiti”

Leggi su Lapresse.it

A 34ha debuttato allainterpretando il personaggio di Bardolfo nel Falstaff di Giuseppe Verdi: il giovane tenoreè una delle figure emergenti della lirica italiana. In occasione dell’uscita della sua biografia ‘Marinaio di terra‘, l’artista calabrese si racconta in esclusiva a LaPresse. “Dopo tanti sacrifici, grazie alla testa dura calabra che mi ha spinto a non mollare mai e lottare sempre, finalmente ce l’ho fatta. Ma devo dire che senza la mia famiglia che mi hanno sempre sostenuto economicamente e moralmente oggi non avrei avuto la possibilità di arrivare a cantare alla. Un grande traguardo, ottenuto a 34che ho compiuto tra l’altro proprio in teatro. Perchè il 16 abbiamo avuto il debutto e alla mezzanotte ho festeggiato il mio compleanno speciale proprio lì”, ha raccontato