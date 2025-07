Musk lancia il suo partito | Restituirò la libertà agli Usa

"Oggi l'America Party è nato per restituirvi la libertà" - scrive Elon Musk su X, lanciando un nuovo partito politico. Un annuncio che segue il sondaggio del 4 luglio - giorno dell'Indipendenza - in cui l'imprenditore aveva chiesto agli utenti se desiderassero liberarsi dal sistema bipartitico. 1,2 milioni di voti espressi, 65,4 per cento di giudizi favorevoli."Viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia" - sottolinea Musk. Una scelta - quella di fondare un partito - che segue la disputa con il presidente americano sul Beautiful Big Bill, la legge di bilancio fortemente voluta da Trump E approvata proprio il 4 luglio.

