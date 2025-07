Chi era Sara Sforzini la donna trovata morta a casa di una famiglia a Manziana

Sara Sforzini, donna di 42 anni originaria di Oriolo Romano, è stata trovata senza vita in una villetta a Manziana, alle porte di Roma. L’incidente ha suscitato grande scalpore, e la Procura ha aperto un fascicolo per morte accidentale, con l’autopsia disposta per chiarire le cause. La comunità si chiede cosa sia realmente accaduto a questa donna, il cui tragico destino ha sconvolto tutti. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

La 42enne trovata morta in una villetta di una famiglia di Manziana alle porte di Roma si chiamava Sara Sforzini, abitava ad Oriolo Romano. Sul decesso la Procura ha aperto un fascicolo per morte accidentale, disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sara - sforzini - trovata - morta

Quel luogo di dolore ora parla di Ilaria: un angelo che nessuno potrà dimenticare. In quel punto dove ti hanno trovata, ora ci sono fiori, preghiere e la tua immagine bellissima. Dove c’era solo silenzio e paura, oggi c’è un segno che grida il tuo nome, Ilaria. Ave Vai su Facebook

Chi era Sara Sforzini, la donna trovata morta a casa di una famiglia a Manziana; Pavia, il giallo della morte di Carlo Gatti: lo ha ucciso uno shock emoraggico. Ma la nipote è in cella.

Chi era Sara Sforzini, la donna trovata morta a casa di una famiglia a Manziana - La 42enne trovata morta in una villetta di una famiglia di Manziana alle porte di Roma si chiamava Sara Sforzini, abitava ad Oriolo Romano ... Lo riporta fanpage.it

Tragedia a Manziana: era di Oriolo Romano Sara, la donna 42enne trovata morta in casa di amici. Disposta l'autopsia - , 42 anni, originaria di Oriolo Romano , ritrovata senza vita nella mattinata di venerdì scorso all'interno ... Riporta virgilio.it