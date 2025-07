La famiglia delle sorelle Ferragni si allarga | è nata Lea figlia di Francesca Zia Chiara corre a Milano per conoscerla

La famiglia delle sorelle Ferragni si allarga con gioia: è nata Lea, figlia di Francesca e Riccardo Nicoletti. Chiara Ferragni, appena tornata da una vacanza a Courmayeur, corre a Milano per conoscere la piccola e condividere questo momento speciale. La celebre influencer si dimostra sempre più vicina alla famiglia, dimostrando che i legami affettivi sono il vero tesoro. La nascita di Lea segna un nuovo capitolo di felicità e amore per tutti.

Milano, 6 luglio 2025 – Chiara Ferragni zia bis: è nata la nipotina Lea, figlia della sorella Francesca e del cognato Riccardo Nicoletti. L'influencer, dopo una vacanza in montagna insieme ai figli a Courmayeur, era pronta per andare a Parigi per le sfilate. Alla luce della lieta notizia è scattato un piccolo "cambio di programma": "A Milano per qualche ora per una cosa importante " ha spiegato ai follower, svelando poi la nascita della seconda nipotina. La zia Chiara è quindi passata in ospedale a trovare la sorella e conoscere la piccola Lea, prima di recarsi oltralpe per impegni di lavoro. Francesca Ferragni è la seconda delle tre sorelle Ferragni.

