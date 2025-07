La blush blindness di Sabrina Carpenter è reale

La "Blush Blindness" di Sabrina Carpenter è il nuovo trend che sta conquistando i social: il blush, anche se applicato con maestria, sembra mai essere abbastanza. Questa tendenza, già diffusa tra gli amanti del beauty, trova in Sabrina una vera e propria icona di stile, capace di trasformare ogni look in un’espressione di personalità. Scopriamo insieme come questa moda sta rivoluzionando il modo di interpretare il make-up e perché tutti ne parlano.

Si chiama blush blindness: il blush non è mai abbastanza. Succede per i capelli biondi, e in generale i social la percepiscono per tantissimi prodotti (come l'overline per le labbra, o per l'illuminante). Anche per il blush è facile cadere in questa "trappola", e tra le artiste che lo hanno reso più celebre c'è proprio Sabrina Carpenter, diventata una vera e propria icona di stile, oltre ad aver scalato le classifiche e registrato successi musicali mondiali. Blush blindness: la paura che il blush non sia mai abbastanza. Ma di cosa si tratta esattamente? È la sensazione che il blush non sia mai abbastanza: descrive l'applicazione esagerata e teatrale del blush, spesso senza limiti nella quantità o nell'estensione, come se non si riuscisse a vedere la reale quantità applicata ( blindness = cecità).

