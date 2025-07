Scontro tra due auto nel Pavese morta una donna | ferite due ventenni e un uomo di 62 anni

Un tragico incidente nel cuore dell'Oltrepò Pavese scuote la comunità: due auto si sono scontrate, causando una perdita umana e gravi ferite. La strada tra Albaredo Arnaboldi e Campospinoso si è trasformata in scena di un dramma che ha coinvolto cinque vite, lasciando un segno indelebile. Mentre le autorità indagano sulle cause, la solidarietà si fa sentire forte. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragedia che ha colpito profondamente il territorio.

Oggi, domenica 6 luglio, due auto si sono scontrate nell'Oltrepò Pavese, lungo il tratto di strada che collega i comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso (Pavia). Nell'incidente una donna ha perso la vita. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d'urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: auto - pavese - donna - ferite

Scontro tra due auto nel Pavese, 25enne incinta di otto mesi finisce all’ospedale con un trauma cranico - Un incidente sconvolgente a Mortara, nel Pavese, mette in allerta tutta la comunità. Una giovane donna incinta di otto mesi si trova ora sotto i riflettori, dopo essere rimasta coinvolta in un grave scontro tra due auto.

Cacciato dal bar, sale in auto e investe alcuni clienti fuori dal locale: è successo attorno alle 20 a Gravellona. Tre donne ferite, una di loro è in gravi condizioni. Vai su Facebook

Scontro tra due auto nel Pavese, morta una donna: ferite due ventenni e un uomo di 62 anni; Scontro tra due auto nel Pavese, morte una donna di 62 anni; Scontro fra due auto all’alba, morta una donna nel Pavese.

Scontro fra due auto all'alba, morta una donna nel Pavese - Incidente mortale all'alba di oggi, poco dopo le 6, in Oltrepò Pavese nel tratto di strada che collega i comuni di Albaredo Arnaboldi (Pavia) e Campospinoso (Pavia). Da msn.com

Scontro tra due auto nel Pavese, morte una donna di 62 anni - Incidente mortale all’alba di oggi, poco dopo le sei, sulla strada Bronese nel tratto che collega i comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso. msn.com scrive