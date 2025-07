LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | partenza rinviata Evenepoel deve attaccare

Benvenuti alla diretta live della tappa odierna del Tour de France 2025! Mentre la partenza neutra è stata posticipata, l’attesa si fa palpabile: Evenepoel è pronto a scattare e attaccare, promettendo emozioni e sorprese. Rimanete con noi per seguire ogni momento di questa avvincente frazione, perché le sfide sono appena iniziate e il grande spettacolo è alle porte. Non perdetevi neanche un secondo!

12.10 La partenza neutra, prevista per le ore 12.15, è stata rinviata di quindici minuti e dunque il trasferimento verso il chilometro zero inizierà alle ore 12.30. La partenza effettiva della frazione è prevista alle ore 12.50. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour de France 2025. Si preannunciano scintille nella prima domenica della centododicesima edizione della Grande Boucle: dopo l'elettrizzante tappa inaugurale in quel di Lille i corridori si daranno battaglia per 209.1 km che li porteranno da Lauwin Planque a Boulogne Sur Mer.

