70enne rapina un supermercato con un fucile a canne mozze poi scappa con un scooter rubato il giorno prima La polizia lo riconosce anche perché zoppicante

Un episodio da film che ha lasciato tutti senza fiato: un 70enne romano armato di un fucile a canne mozze rapina un supermercato e si dà alla fuga su uno scooter rubato, mentre la polizia, grazie al suo passo zoppicante, lo riconosce e lo cattura. La caccia all’uomo si conclude con un arresto sorprendente, dimostrando che anche i più imprevedibili possono essere smascherati e fermati.

È accusato di rapina aggravata il 70enne italiano arrestato dalla polizia di Roma lo scorso 3 luglio. Sono le 7:25 quando l’uomo entra in un supermercarto del quartiere Serpentara, in viale Lina Cavalieri. Ha in mano un fucile a canne mozze e si fa consegnare il denaro delle case, qualche migliaia di euro. Fuori c’è un complice che lo aspetta a bordo di uno scooter Honda Sh. I due scappano. È una volante del commissariato Fidene ad avvistare il 70enne in un campo poco distante dal supermercato rapinato, in via Luigi Cimara: fermato, l’uomo viene trovato con ancora parte della refurtiva, una busta del supermarket e lo scooter usato per la fuga, risultato rubato il giorno precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it