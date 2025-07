Amadeus potrebbe nuovamente approdare in Rai | Spunta la clamorosa indiscrezione

Amadeus potrebbe presto tornare a calcare le scene della Rai, generando grande entusiasmo tra i suoi fan. Dopo aver lasciato il servizio pubblico circa un anno fa per approdare su Nove, una clamorosa indiscrezione pubblicata da L’Espresso suggerisce un possibile ritorno alle origini. La notizia, ancora tutta da confermare, apre nuovi scenari nel panorama televisivo italiano, lasciando tutti con il fiato sospeso: sarà davvero così? Solo il tempo potrà svelarlo.

Si vocifera un ritorno in Rai di Amadeus: a un anno dall’addio per passare al canale Nove, pare che l’amato conduttore potrebbe fare dietrofront. La notizia arriva da un articolo de L’Espresso che lancia l’indiscrezione. Amadeus torna in Rai? L’indiscrezione. A lanciare l’indiscrezione su un possibile ritorno in Rai di Amadeus, a un anno dall’addio, è il settimanale L’Espresso. Nell’articolo si legge: “L’esperienza Mediaset come giudice di ‘Amici’, programma di Maria De Filippi, è un segnale chiaro. L’ex conduttore di radio deejay ha voglia di grande pubblico”. Sembra anche che per un ipotetico ritorno in Rai, un ruolo cruciale lo avrà Fiorello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it