Dumfries corsa tra big europee! In Spagna sicuri | contatti già avviati con l’Inter!

Denzel Dumfries, protagonista nell’ultima stagione con l’Inter, attira l’attenzione di grandi club europei. Le voci di incontri già avviati con uno di questi, in Spagna, alimentano la curiosità e il fermento intorno al suo futuro. Con il suo talento e le sue prestazioni, il giovane olandese si candida come uno dei nomi più caldi del mercato. La sua vicenda promette di riservare sviluppi sorprendenti nei prossimi giorni.

Denzel Dumfries è finito nei radar di due giganti europee. Una di queste squadre, secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, ha già avviato i contatti con l’Inter. NEL MIRINO – Gli occhi delle grandi squadre d’Europa si sono posati su Denzel Dumfries e difficilmente cambieranno obiettivo. Il centrocampista olandese, che nel corso dell’ultima stagione con l’Inter si è messo in mostra – soprattutto sul palcoscenico europeo -, è un profilo particolarmente invitante per più di una squadra. Al Barcellona, infatti, negli ultimi giorni si è aggiunto anche il Manchester City sulle tracce del giocatore, che ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dumfries, corsa tra big europee! In Spagna sicuri: contatti già avviati con l’Inter!

In questa notizia si parla di: dumfries - europee - spagna - contatti

Dumfries, clausola fa gola alle big europee! Inter, c’è anche il Barcellona - Denzel Dumfries, protagonista indiscusso dell’ultimo campionato dell’Inter, attira l’attenzione delle grandi del calcio europeo grazie alla sua clausola rescissoria accessibile.

Inter, Dumfries ha una clausola rescissoria nel contratto: cifre, validità e cosa può succedere sul mercato; Le proteste del Barcellona sul goal di Acerbi: il contatto Dumfries-Gerard Martin fa infuriare i blaugrana; Coppe europee, l’Italia spera nel ritorno.

Europee: Spagna, per sondaggi vince Pp, ma Psoe crede in rimonta - 3,5 milioni di contatti a tempo indefinito, e una crescita del Pil del 2,5% nel 2024, a fronte dello 0,8% della media Ue. Riporta ansa.it

Guida alle elezioni europee in Spagna - Il Post - Guida alle elezioni europee in Spagna I Socialisti di Pedro Sánchez sono i grandi favoriti, dopo la vittoria di fine aprile, ma c'è da tenere d'occhio anche i partiti locali più piccoli, ... Come scrive ilpost.it