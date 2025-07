Torino esplosione in via Nizza è dolosa | arrestato un 40enne voleva colpire casa dell’ex

Torino è scossa da un episodio drammatico: un'esplosione dolosa in via Nizza 232 ha portato all'arresto di un uomo di 40 anni, sospettato di aver agito per vendetta contro la sua ex fidanzata. La sua fuga con il volto gravemente sfigurato e il ricovero nel reparto grandi ustionati del CTO testimoniano la gravità dell'accaduto. Un gesto estremo che ha sconvolto la città, lasciando molti interrogativi aperti.

Il sospettato è ricoverato all'ospedale Cto nel reparto grandi ustionati ed ha subito un intervento per le conseguenze dell'esplosione. Si tratta di una guardia giurata di 40 anni, che è stata vista scappare quella stessa notte con il volto gravemente sfigurato. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l'indagato abbia agito compiendo l'estremo gesto in via Nizza a Torino per compiere una vendetta contro la sua ex fidanzata.

