Berzo Inferiore rissa in piazza della chiesa | fermati due giovani

Berzo Inferiore si è svegliato sotto shock dopo una violenta rissa scoppiata in piazza della Chiesa, coinvolgendo giovani e creando scompiglio tra i residenti. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di fermare due giovani coinvolti e ristabilire l'ordine. Un episodio che mette in evidenza ancora una volta la necessità di promuovere il dialogo e la sicurezza nel nostro territorio. I fatti sono accaduti...

Berzo Inferiore (Brescia), 6 luglio 2025 – Nella serata ieri, sabato 5 luglio, la piazza principale di Berzo Inferiore si è trasformata in un ring dove diverse persone si sono affrontate a suon di pugni e sberle. Per motivi ancora da appurare la violenta rissa ha disturbato i residenti e richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Breno, che sono poi riusciti a sedare gli animi e hanno fermato due giovani. I fatti sono accaduti poco prima delle 21.30, davanti alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente. In quella parte di paese, centralissima, si trovano bar e ristoranti e la sera, specie in questo periodo, ci sono tante persone: famiglie, anziani e giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Berzo Inferiore, rissa in piazza della chiesa: fermati due giovani

