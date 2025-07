Condannato per la strage nella discoteca di Corinaldo esce in permesso per la laurea ma non rientra in carcere

Un grave episodio scuote l’opinione pubblica: condannato per la tragedia di Corinaldo, ha ottenuto un permesso per la laurea ma non è rientrato in carcere. Dopo aver discusso la tesi all’università di Bologna, il giovane non ha più fatto ritorno alla Dozza, sollevando interrogativi sulla gestione dei permessi e sulla giustizia. La vicenda apre un dibattito cruciale sulla responsabilità e le regole penitenziarie in Italia.

Era alla Dozza e da tre anni, studiava Scienze giuridiche all'università di Bologna. Giovedì è uscito per discutere la tesi, ma dopo la proclamazione non è tornato in carcere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Condannato per la strage nella discoteca di Corinaldo, esce in permesso per la laurea ma non rientra in carcere

In questa notizia si parla di: carcere - condannato - strage - discoteca

Condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo nella discoteca Lanterna Azzurra,Andrea Cavallari è latitante da giovedì. Il 26enne componente della "banda dello spray",secondo alcuni giornali, aveva ottenuto un permesso per uscire dal carcere p

Aveva sempre ribadito: «Con i morti di Corinaldo non c'entro niente». La fuga grazie al permesso concesso dal carcere, senza che gli fosse stata affidata alcuna scorta. La strage in discoteca prima del concerto di Sfera Ebbasta per derubare il pubblico

