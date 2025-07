Sinner insegue Alcaraz nella ATP Race Cobolli può buttarsi nella fischia Finals | gli scenari

Jannik Sinner si sta facendo strada con determinazione nella corsa alle ATP Finals, occupando il secondo posto nella ATP Race. L'italiano punta tutto sulla parte finale della stagione per superare Alcaraz e conquistare il sogno di un titolo prestigioso. Con ogni match, Cobolli, Buttarsi e gli scenari che si aprono sono pronti a cambiare le carte in tavola: il traguardo è sempre più vicino. La sfida è aperta, e il futuro è tutto da scrivere.

Jannik Sinner occupa il secondo posto nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione soltanto i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il numero 1 del mondo paga i tre mesi di squalifica che lo hanno costretto a rinunciare alcuni tornei e ha accumulato 4.200 punti (2.000 per il successo agli Australian Open, 1.300 per la finale al Roland Garros, 650 per la finale agli Internazionali d’Italia, 50 per gli ottavi ad Halle e 200 per gli ottavi a Wimbledon). Il fuoriclasse altoatesino spera chiaramente di incrementare il proprio bottino facendosi strada nel terzo Slam della stagione, dove ora è atteso dal confronto con il bulgaro Grigor Dimitrov prima di un possibile quarto di finale da giocare contro il vincente del confronto tra Lorenzo Sonego e lo statunitense Ben Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it