Torino una vendetta dietro l' esplosione della palazzina

Torino si trova ancora una volta sotto i riflettori, questa volta per un episodio drammatico che ha sconvolto il quartiere Lingotto. La polizia torinese ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo sospettato di essere dietro l’incendio che, la notte del 30 giugno, ha causato un’esplosione devastante, tragedia e distruzione. Un’inchiesta che potrebbe svelare motivi nascosti dietro questa vendetta sfuggita di mano.

Un’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita questo pomeriggio dalla polizia torinese a carico di un uomo gravemente indiziato per quanto avvenuto la notte del 30 giugno scorso a Torino, dove un incendio divampato all’interno del condominio nel quartiere Lingotto ha provocato una violenta esplosione con la distruzione di 3 appartamenti, il crollo di una parte della palazzina, la morte di un giovane e il ferimento di alcuni occupanti dell’immobile, tra cui alcuni bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, una vendetta dietro l'esplosione della palazzina

