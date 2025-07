Mountain Bike World series | le spettacolari downhill di La Thuiile IN DIRETTA

Preparati a vivere l’adrenalina pura con la Mountain Bike World Series! I tracciati mozzafiato di La Thuile ospitano le emozionanti tappe di Downhill ed Enduro, trasmesse in diretta per appassionati e tifosi. Con il commento esclusivo del campione del mondo e bronzo olimpico Marco Aurelio Fontana, ogni curva e ogni salto diventano un’emozione indimenticabile. Non perdere questa straordinaria esperienza, perché il divertimento e l’adrenalina sono assicurati!

