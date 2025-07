L’ascesa silenziosa di Flavio Cobolli che fino a tre anni fa odiava giocare sull’erba Libero

L’ascesa di Flavio Cobolli è un vero e proprio racconto di determinazione e talento. Da un passato di resistenze sull’erba, ora il giovane tennista italiano si afferma come una forza da rispettare, scalando la classifica mondiale e conquistando prestigiosi traguardi a Wimbledon. La sua crescita esponenziale dimostra che con impegno e passione, ogni sogno può diventare realtà. E questa è solo l’inizio di un’avventura straordinaria.

A inizio anno era fuori dalla top 60, oggi è numero 20 del mondo e il suo 2025 conta già 23 vittorie e 4 successi contro top 20. Flavio Cobolli sta vivendo il suo miglior momento e a Wimbledon lo ha confermato: dopo aver battuto Zhukayev e Pinnington Jones, ha superato anche Mensik con personalità e solidità. In un torneo che doveva essere quello giusto per il britannico Draper, agli ottavi ci va lui — e con pieno merito. Ribattitore tra i più efficaci del circuito, ora sorride anche sull’erba: «Tre anni fa la odiavo, ora mi diverto. E quando mi diverto, gioco meglio». Lo racconta ampiamente Carlo Galati sull’edizione odierna di Libero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’ascesa silenziosa di Flavio Cobolli, che fino a tre anni fa odiava giocare sull’erba (Libero)

