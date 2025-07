AEW | Si premia il merito nella divisione degli spogliatoi svelati i VIP della compagnia

rivelato come questa organizzazione interna favorisca il rispetto e il riconoscimento del merito, creando un ambiente in cui i protagonisti di primo piano godono di privilegi specifici. Questa distinzione tra le zone privilegiate e le aree condivise riflette l'importanza di mantenere una gerarchia chiara, valorizzando il talento e il contributo di ciascun atleta. In questo modo, la AEW si distingue per un equilibrio tra relax e disciplina, che alimenta competitività e motivazione.

Secondo Montel Vontavious Porter, ospite del podcast Marking Out, la AEW ha una suddivisione interna più rilassata rispetto a WWE, ma con una netta gerarchia in cui i top carder come The Elite, Mercedes Moné, Chris Jericho, Samoa Joe e Jon Moxley hanno stanze private a loro dedicate e i mid carder, come l'Hurt Syndicate, usano uno spazio condiviso soprannominato "Blue Room": non è una loggia privata, ma un'area separata dal resto. Porter ha aggiunto che questa struttura "non rigida" – mischiata al rispetto per la gerarchia – funziona bene: "Personalmente, ho sempre pensato che il concetto di uno spogliatoio aperto, dove tutti si mescolano un po', vada bene.

