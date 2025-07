Farioli UFFICIALE l’ingaggio per quella panchina estera Ecco il comunicato del club

Francesco Farioli, talento emergente del calcio italiano, conquista un’altra grande vetrina internazionale. Dopo aver stupito con il suo metodo innovativo, ora si prepara a guidare l’FC Porto, uno dei club più prestigiosi d’Europa. L’annuncio ufficiale sottolinea come questa scelta rappresenti un trampolino di lancio fondamentale per la sua carriera. Una nuova avventura che promette emozioni e successi: il futuro è già scritto in portoghese!

Farioli, ora è UFFICIALE per davvero: sarà lui il nuovo allenatore del Porto. Ecco il comunicato Il nome di Francesco Farioli continua a crescere nel panorama calcistico internazionale, e da oggi scrive un nuovo capitolo importante della sua giovane carriera. L'FC Porto ha annunciato ufficialmente l'ingaggio del tecnico italiano, che ha firmato un contratto valido .

Farioli lascia l'Ajax: "Visioni diverse, è il momento migliore per separarci". Ufficiale la conferma dalla società - Francesco Farioli lascia l'Ajax, convinto che "è il momento migliore per separarci". La decisione arriva dopo due giorni movimentati, con la società che conferma il cambio di allenatore e la perdita del titolo d’Olanda.

