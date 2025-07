Calciomercato Juventus Comolli lavora anche alle cessioni | partiranno almeno sei bianconeri! La situazione nome per nome

Il calciomercato della Juventus si infiamma: si prospettano almeno sei cessioni in vista dell’estate, con nomi caldi come Weah e Mbangula. Comolli e il team bianconero lavorano alacremente per riorganizzare la rosa, valutando attentamente ogni mossa. La strategia prevede non solo arrivi, ma anche un'attenta selezione di chi lascia Torino. Scopriamo insieme le ultime novità e i nomi coinvolti in questa complessa operazione di mercato.

Calciomercato Juventus, partiranno almeno sei bianconeri. Tutte le novità anche sul fronte cessioni. Cosa filtra in vista della sessione estiva. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Juve – per quanto riguarda le uscite – sono in corso operazioni di mercato che riguardano principalmente Weah e Mbangula. Entrambi i giocatori, infatti, sono stati già vicini all'addio, con la società che sta cercando di ottenere una somma adeguata per il loro trasferimento. In particolare, Comolli aveva cercato di cederli al Nottingham Forest, ma la trattativa non è andata a buon fine. Il rifiuto di Weah di trasferirsi in Premier League è stato determinante, e ora l'americano potrebbe essere diretto verso Marsiglia, mentre Mbangula resta nel mirino di diversi club di seconda fascia della Premier.

