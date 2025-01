Cultweb.it - Chi erano le Camicie Nere, emblemi dello squadrismo fascista?

Leil simbolo distintivo dei fascisti italiani, nonché l’appellativo per le squadre paramilitari che combattevano i socialisti. Il loro modo di vestire era ispirato agli Arditi, unità d’élite della Prima Guerra Mondiale, che indossavanoe bandiere, sotto le uniformi, come simbolo di morte e guerra. Furono introdotte da Mussolini nel 1919 con la fondazione dei Fasci di Combattimento e giocarono un ruolo cruciale nella Marcia su Roma del 1922, contribuendo all’ascesa di Mussolini, ma con il crollo del regimenel 1943 caddero in disgrazia.Le, note anche come “Squadre d’Azione,” rappresentano un capitolo tragico della storia italiana del XX secolo. Questo corpo, introdotto da Benito Mussolini e formalizzato come Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, fu uno strumento chiave per l’affermazione del regime