Cessione Raspadori arriva l’offerta da un club di Serie A | la risposta del Napoli

Giacomopotrebbe lasciarenel corso di questa sessione di mercato: ètain queste ore da undiA.Se è vero che ilsta continuando a cercare il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, è anche vero che gli azzurri stanno lavorando anche su quelle che sono alcune cessioni che potrebbero trovare forma da qui al termine della sessione invernale di calciomercato.Alcuni calciatori all’interno dell’organico di Conte hanno trovato poco spazio fino a questo momento, ed è per questo che non sono esclusi addii importanti anche in questa fase della stagione, proprio com’è stato per l’attaccante georgiano.Tra quelli sui quali si stanno facendo delle valutazioni c’è anche Giacomo, uno di quelli che probabilmente potrebbe giocare di più ma che ancora non ha trovato una collocazione ben chiara all’interno dello scacchiere di Conte.