Panorama.it - "Berlino": Iniziate le riprese della seconda stagione della serie spin-off de La Casa di Carta

La produzionedi, lo-off de Ladi, è ufficialmente iniziata. La, già nella Top 20 delle produzioni non in lingua inglese più viste nella storia di Netflix, torna con nuove storie e colpi di scena che promettono di catturare nuovamente l'attenzione del pubblico globale.Pedro Alonso riprende il ruolo dell’iconico, e con lui ritorna l’intera banda. Michelle Jenner interpreta Keila, un genio dell’ingegneria elettronica; Tristán Ulloa è Damian, un professore filantropo e confidente di; Begoña Vargas veste i panni di Cameron, una ribelle sempre al limite; Julio Peña Fernández è Roi, il fedele scudiero di, mentre Joel Sánchez è Bruce, l’implacabile uomo d’azione.La trama di questasi sposta a Siviglia, dovee la sua banda preparano un colpo ambientato in un contesto tutto nuovo.