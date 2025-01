Oasport.it - Basket femminile, Schio passeggia con Faenza e rimane in cima alla classifica

in testa la Famila Wubernel campionato di Serie A di pcanestro. La squadra di coach Dikaioulakos ottiene la tredicesima vittoria stagionale battendo largamente la E-Workper 59-87 nell’anticipo della quindicesima giornata ed è sicura di un’altra settimana in vetta, mentre le romagnole incassano la terza sconfitta in fila.Primo quarto che si rivela equilibrato, con le padrone di casa che riescono a tenere testa alle più quotate avversarie. Parzenska permette adi mettere il muso avanti sul 9-8, ma arrivano i canestri di Keys e Dojkic a invertire la tendenza. Nel finale di parziale ancora Keys ed Andre fanno mettere la freccia asul 17-22 del 10?.Ma sono i cinque minuti del secondo quarto a chiudere definitivamente i conti:non segna più mentrefa quello che vuole con Andre e Bestagno, la tripla di Zanardi chiude un parziale di 2-13 che mandasul 19-35 al 15?.