Oasport.it - Ambesi: “Sinner non è attaccabile, è troppo completo. Il suo rendimento non l’ha avuto neanche Borg”

Nel consueto appuntamento relativo Australian Open di TennisMania, andato in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotto da Dario Puppo e Guido Monaco, è stato ospite Massimiliano, giornalista di Eurosport: tra gli argomenti trattati spicca, ovviamente, la semifinale tra Jannike lo statunitense Ben Shelton, ma c’è stato spazio anche per un commento sul ritiro del serbo Novak Djokovic e per un pronostico sulla finale femminile.L’analisi del match trae Shelton: “Io che ero stato critico con Shelton durante la stagione della terra, inizio erba, dell’anno scorso, devo dire che sul cemento è un signor giocatore, è tra i primi cinque al mondo sul cemento, anche meglio. Ha giocato una grande partita, non ha mai mollato, ha tirato fuori gli attributi, tanto di cappello. L’ho visto come un muro che veniva sgretolato colpo dopo colpo, hadue set point sul suo servizio, ha giocato non solo un primo set alla grande, ma anche il secondo, è andato avanti nel terzo, e l’altro (, ndr) è semplicemente di più.