Voi due siete fuori Grande Fratello l’annuncio a sorpresa di Signorini | clamoroso

Ieri sera, 23 gennaio, è andata in onda una nuova puntata del, ricca di colpi di scena. Due concorrenti hanno dovuto lasciare definitivamente il programma, segnando un momento ditensione. Tra i momenti salienti, c’è stato l’atteso confronto tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani, che poche ore prima avevano avuto un acceso litigio, accusandosi a vicenda di aver infranto le regole.Di fronte alle loro affermazioni,ha preso una decisione inaspettata: non ci sono state sanzioni né espulsioni, una scelta che sicuramente susciterà dibattito tra il pubblico.Leggi anche: Mps annuncia offerta di scambio totalitaria per Mediobanca: valutazione di 13,3 miliardiLa puntata era particolarmente attesa anche per il momento dei ripescaggi, dopo che gli altri concorrenti avevano reagito male alla notizia.