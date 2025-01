Lortica.it - Una notte d’estate: scherzi, avventure e ricordi di gioventù

Daniela era una ragazza carina, non una bellezza da copertina, ma il suo carattere aperto e solare la rendeva speciale. I suoi capelli castani, che sfumavano nel biondo, e gli occhi azzurri brillavano di furbizia e determinazione. Esile, di statura superiore alla media, con un’agilità e resistenza che sembravano innati, attirava l’attenzione ovunque andasse. Single, ma sempre notata, soprattutto quando, con la sua pelle ambrata, passeggiava verso il pattino per un bagno al largo.Era il 1965, e noi eravamo un gruppo eterogeneo di giovani: provenivamo da Arezzo, Milano, Varese e Prato. Le ragazze di Prato, ospiti in una pensione di famiglia, includevano anche una giovane coppia di Piacenza: lei, formosa e minuta; lui, magro e dall’aspetto serio, quasi da impiegato di banca. Tra i ragazzi di Varese c’era anche il Bossi, ma non si amalgamavano molto con noi: erano un po’ troppo esuberanti, e li avevamo presto lasciati ai loro eccessi.