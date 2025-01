Dilei.it - Un passo dal cielo 8, esplode l’amore tra Nathan e Manu ma un dubbio si insinua

Il successo di Undal8 è inarrestabile. La terza puntata, intitolata la Bella addormentata, andata in onda giovedì 23 gennaio su Rai 1, vola negli ascolti e tocca il 23% di share. Tutti incollati al piccolo schermo per vedere gli sviluppi della storia d’amore tra(Marco Rossetti) eele (Giusy Buscemi). Ma anche per sapere se Vincenzo (Enrico Ianniello) tornerà a camminare. E poi in conclusione resta un, un’ombra s’sui nostri protagonisti.Undal8, è guerra tra Vincenzo e HuberLa puntata di Undal8 del 23 gennaio si apre con il casus belli tra i Nappi e i Fabbricietti. Si tratta di un biglietto della lotteria che Paolino sottrae inconsapevolmente a Huber (Gianmarco Pozzoli) che vale ben 250mila euro.In aggiornamento