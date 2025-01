Ilrestodelcarlino.it - Tragico incidente sul lavoro a Rotella. Imprenditore travolto da un albero

Un uomo è morto nel pomeriggio di ieri in unsulavvenuto a. La vittima è Emanuele Vagnoni, 51 anni di Comunanza, titolare della ditta di famiglia ’Autotrasporti Corbelli di Vagnoni Emanuele’ (Autotrasporto merci per conto terzi; industria boschiva). L’uomo si trovava in un bosco privato diin Contrada Icone 7 e stava eseguendo il taglio di alcune piante. Con lui c’era un’altra persona, l’affittuario del bosco, di proprietà di un terzo soggetto. E’ iniziato il taglio di une durante questa operazione la pianta, nel cadere, si è appoggiata ad un altroappena vicino, spezzandolo. Nel venire verso terra quest’ultimo arbusto ha colpito in pieno alla testa Vagnoni. Le lesioni riportate sono state gravissime. La persona che era con lui ha immediatamente chiesto l’intervento dei soccorritori e sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 provenienti da Montalto e da Offida.