Skincare labbra: idratante, rimpolpante, anti age! Il must-have Skinius da avere nel beauty-case

Anche lehanno la propriaroutine. Con un solo prodotto iper performante è possibile mantenerle idratate, morbide e rimpolpate. Ma anche più giovani!Laroutine dedicata allenecessita di pochi ma fondamentali accorgimenti, sopratutto durante la fredda stagione quando freddo e vento possono contribuire a renderle maggiormente secche, screpolate e disidratate.I prodotti efficaci in grado di garre protezione allesono senza dubbio i burri e i balsami specifici. In commercio ne esistono di tante tipologie: da quelli che agiscono durante la notte ai più commerciali e virali su Instagram e Tiktok. Tuttavia è importante scegliere un prodotto multifunzionale che sia in grado di rendere lenon solo più belle fisicamente, ma anche curate e idratate in profondità.