Serie C domani arriva la Spal Casarini primo derby al ’Cabassi’ | Vogliamo gioire con i nostri tifosi

Per chi ha giocato quasi 300 gare fra A e B, calcando San Siro, l’Olimpico e lo Juventus Stadium è difficile parlare di emozioni. Ma Carpi-diper Federicosarà comunque un giorno da ricordare. Per il 35enne centrocampista biancorosso sarà la prima volta in unalcontro quellagià affrontata in carriera con Alessandria e Novara. "Sfida fondamentale – spiega – di cui sappiamo l’importanza ma dobbiamo anche dare il giusto equilibrio al momento. Laha una rosa molto importante, probabilmente credevano di fare un campionato diverso ma ora hanno il nostro stesso obiettivo. Sappiamo il peso specifico della partita, per cui l’approccio sarà fondamentale. Mi aspetto una gara sporca, ma bellissima per intensità. Antenucci? Ci siamo incrociati un po’ di volte, è un grandissimo attaccante e la sua carriera parla per lui, dobbiamo tenere alta l’attenzione".