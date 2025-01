Agi.it - Scontri tra tifosi per Lazio-Real Sociedad, un arresto e 4 denunce

AGI - Une quattro denunciati per glitra ultrà diavvenuti, mercoledì sera, al rione Monti, a Roma. L'arrestato - bloccato dalla Digos della questura di Roma - è un appartenente al contesto ultrà laziale, gravemente indiziato per aver preso parte agli. Ad arricchire il bilancio investigativo ci sono, poi, altri quattro esponenti della stessa galassia ultrà biancoceleste denunciati, in stato di libertà, per il concorso negli stessi episodi violenti. Senza soluzioni di continuità dal verificarsi della violenta aggressione, gli investigatori della Digos hanno tracciato un importante quadro indiziario a carico degli indagati, sommando attività investigative tradizionali con una meticolosa analisi di immagini tratte da impianti di videosorveglianza cittadini nonché acquisiti da alcuni residenti della zona.