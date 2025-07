Maltempo al Centro-Nord | in Toscana 27mila fulmini in 12 ore | Frane allagamenti e alberi caduti in Umbria | Piena sul Piave 7 ragazzi sorpresi sopra a un isolotto

Il maltempo sta imperversando nel Centro Nord Italia, portando una serie di eventi estremi che stanno mettendo a dura prova le comunità locali. Da Toscana a Lazio, temporali intensi, fulmini e trombe d'aria stanno causando frane, allagamenti e interruzioni. La natura si scatena con forza, richiedendo interventi tempestivi e un grande sforzo di coordinamento. È fondamentale essere pronti a fronteggiare queste emergenze e proteggere le persone coinvolte.

Decine di interventi dei vigili del fuoco nel Pisano. Violento temporale a Orvieto, chiuso il cimitero. Tromba d'aria nel Perugino. Disagi anche nel Lazio: una violenta grandinata si è abbattuta sulla Ciociaria.

