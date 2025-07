Wimbledon Sonego va sotto contro Shelton 6-3 1-6 7-6 | cresce l’attesa per Sinner-Dimitrov

Nel torneo di Wimbledon, Lorenzo Sonego affronta una sfida difficile contro Shelton, cadendo nel primo set ma risalendo nella seconda partita. L’attesa cresce per il confronto tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov, che promette spettacolo e adrenalina. Con Cobolli già ai quarti, il campionato si infiamma: quale tra i nostri talenti si imporrà e svelerà il sogno di conquistare il prestigioso trofeo? Il percorso è ancora lungo, e tutto può succedere.

Lorenzo Sonego e Ben Shelton si contendono la qualificazione ai quarti di finale di Wimbledon. Possibile derby azzurro tra il tennista torinese e Jannik Sinner, impegnato contro Grigor Dimitrov, al prossimo turno. Sempre nella parte alta del tabellone, Flavio Cobolli si è già qualificato ai quarti di finale; il suo prossimo avversario sarà il vincente del match Djokovic-De Minaur. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Wimbledon, Sonego va sotto contro Shelton (6-3, 1-6, 7-6): cresce l’attesa per Sinner-Dimitrov

